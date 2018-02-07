Forbes впервые опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

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Forbes впервые составил рейтинг, в который вошли люди, разбогатевшие на криптовалютах.

Всего в списке 19 человек. На 17 месте расположился уроженец России Виталик Бутерин. Бутерин создал криптовалюту Ethereum с капитализацией в $81 млрд, которая по популярности уступает только биткоину. Его состояние оценивается в $400-500 млн.

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Также в рейтинг попал родившийся в СССР Валерий Вавилов, он занимает в нем 13-е место с состоянием в $500-700 млн. Вавилов является одним из основателей компании BitFury, выпускающей компьютерные комплектующие для обработки операций на рынке криптовалют.

Возглавил список Крис Ларсен. Он известен как основатель криптовалютной платформы Ripple. Его состояние оценивается в $7,5-8 млрд. Второе место занял основатель компании ConsenSys Джозеф Любин с капиталом в $1-5 млрд. На третьем — основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао. Состояние предпринимателя оценили в $1,1-2 млрд.

Ранее сообщалось, что курс биткоина перешел к росту после обвала.