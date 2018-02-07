Госдума приняла в первом чтении закон об амнистии капиталов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о проведении в России с 1 марта 2018 года амнистии капиталов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что пакет законопроектов о втором этапе амнистии капиталов Госдума планирует принять 9 февраля.

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Уточняется, что первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года

В свою очередь второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках.