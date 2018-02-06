Роструд: необходимо ограничить сроки оценки предприятий-банкротов

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что необходимо ограничить сроки оценки предприятий-банкротов. Об этом сообщает RNS.

«Сегодня арбитражные управляющие не несут никакой ответственности, годами проводят оценку на банкротных предприятиях, задолженность не гасится. Хочу обратить внимание, что у нас в законодательстве не решены вопросы, связанные с тем, в какие сроки надо проводить оценку предприятия. Это приводит к тому, что граждане не получают заработную плату, и не решаются те проблемы, которые стоят», — сказал Вуколов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с задержкой зарплаты на проблемных предприятиях.