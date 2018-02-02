Сторчак поддержал позицию минфина США по вопросу санкций

Замминистра финансов Сергей Сторчак назвал позицию минфина США по вопросу санкций объективной оценкой рисков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это объективная оценка рисков. Мир стал глобальным, все рынки зависят друг от друга, поэтому нет смысла делать что-то во вред себе», — пояснил он.

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Ранее министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.

Бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин также заявил, что согласен с минфином США по вопросу санкций.