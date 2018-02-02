Евгений Ясин согласился с минфином США по вопросу санкций

Бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин заявил, что согласен с минфином США по вопросу санкций, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Финансовые рынки в нынешнем состоянии работают в весьма сложных условиях, они взаимосвязаны, и я абсолютно согласен с минфином США, что риски в случае такого запрета есть для всех, не только для России – и для мировых рынков в первую очередь. Эти риски есть и для России, и для Америки, и для других стран. Поэтому абсолютно правильно минфин США опасается таких действий», — сказал он.

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Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков назвал заявление минфина США о последствиях от санкций «объективной оценкой».