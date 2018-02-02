Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у московского «ПартнерКапиталБанка» и «Расчетно-Кредитного Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Расчетно-Кредитный Банк» занимал 184 место в банковской системе страны. Банк России объяснил, что в кредитном учреждении нарушалось законодательство в части противодействия отмыванию доходов. Кроме того, руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности.

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«ПартнерКапиталБанк» занимал 469 место в банковской системе. По данным регулятора, этот банк также не противодействовал отмыванию доходов. Помимо этого, кредитная организация проводила «сомнительные транзитные операции».

Неделей ранее ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс».