В МВФ высказались против повышения зарплат украинцам

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман высказался против повышения зарплат украинцев в настоящий момент. Об этом пишет УНИАН.

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда», — сказал Люнгман.

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По его словам, власти должны контролировать этот процесс.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», — добавил Люнгман.

Ранее он заявил, что для возвращения поддержки Украины, страна должна принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню.