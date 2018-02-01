В ЦБ сообщили о сокращении незаконного вывода средств из России в 20 раз

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что за пять лет незаконный вывод средств за рубеж клиентами банков сократился в 20 раз. Об этом сообщает RNS.

«По предварительным оценкам за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза. В целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз. Обналичивание более чем в 3,5 раза», — сказал Скобелкин.

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Он уточнил, что вывод за рубеж в 2016 году составил чуть больше 180 млрд руб, а в 2017 году — 78 млрд руб.

Ранее сообщалось, что количество фальшивых купюр в России сократилось на четверть.