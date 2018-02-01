ЦБ: распространение санкций на ОФЗ не окажет большого эффекта на экономику

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможное распространение санкций на госдолг России не будет иметь большого эффекта для российской экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы его оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценарии, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение (уже выпущенных – «Газета.Ru»). Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», — сказала Набиуллина.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин России не видит большой угрозы в случае введения возможных ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ).