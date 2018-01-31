Южная Корея не станет запрещать торговлю криптовалютами

Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ён заявил, что правительство не собирается закрывать торговлю криптовалютами в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не собираемся запрещать или пресекать криптовалютную торговлю», — сказал Ким Дон Ён.

Он также добавил, что непосредственной задачей правительства является регулирование обмена цифровых валют.

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Уточняется, что заявление Ким Дон Ёна была сделано, чтобы прояснить ситуацию по отношению властей к криптовалютам и их обмену внутри страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея запретит использовать анонимные транзакции криптовалют.