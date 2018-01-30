Новак: санкции США не пойдут на пользу мировой экономике

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что санкции не пойдут на пользу ни американским компаниям, ни мировой экономике. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в «Газету.Ru».

«Мы настроены на то, чтобы не возникало подобных проблем, подрывающих саму основу международного сотрудничества. По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит – ограничивают свободную конкуренцию на рынке. Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики», — заявил Новак.

Реклама

Он отметил, что совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.