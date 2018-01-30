В Еврокомиссии заявили, что ЕС регулярно контактирует с США по теме санкций

Евросоюз находится в регулярных контактах с США по вопросам санкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«У Евросоюза были и продолжаются регулярные контакты с США по всем санкционным вопросам в интересах трансатлантического единства, максимизируя влияние наших ограничительных мер и во избежание непредусмотренных последствий», — сказал он.

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Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и Россией с 2014 года превысили €100 млрд.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.