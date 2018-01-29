В Минэнерго прокомментировали передачу полномочий иностранным компаниям

В Минэнерго России прокомментировали информацию об участии иностранных компаний в разработке энергетических проектов страны.

«Пункт 4 статьи 3 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что участником закупки для государственных нужд может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением оффшорных компаний. В 2015 году Минэнерго России действительно заключило ряд контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями», — сообщили «Газете.Ru» в Минэнерго.

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В ведомстве добавили, что закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам.

Минэнерго отметило, что никаких нарушений российского законодательства допущено не было. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов.

Ранее сообщалось, что в 2015, 2016 годах и первой половине 2017 года государственные учреждения закупили работы и услуги, которые относились к полномочиям органов власти, на 14 млрд руб.