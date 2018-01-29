«Ъ»: ЦБ предупредил о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018

Банк России предупредил россиян о возможном появлении фальшивых банкоматов на ЧМ-2018. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что регулятор рассказал об установке скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии.

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«Чемпионат мира — крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность», — заявили в ЦБ.

Как стало известно, часть банков уже приняли необходимые меры безопасности.