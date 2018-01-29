Трамп: США станут великим торговым партнером Британии после Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты после Brexit станут «великим торговым партнером» для Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до начала процесса Brexit в 2019 году — «Газета.Ru»),… но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнером», — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.

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Ранее Трамп рассказал о своей популярности у британцев.

Также он заявил, что на месте премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вел бы переговоры по выходу из ЕС более жестко.