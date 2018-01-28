Трамп попросил передать Jay-Z новости об уровне безработицы среди темнокожих

Президент США Дональд Трамп попросил передать американскому рэп-исполнителю Jay-Z, что благодаря политике его администрации безработица среди темнокожего населения достигла рекордно низких показателей.

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди темнокожего населения, по новым данным, упала до рекордного показателя за все время», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что если бы вел переговоры по Brexit вместо британского премьера Терезы Мэй, то делал бы это «жестче».