Новак назвал незаконными санкции США против двух сотрудников Минэнерго

Минэнерго России считает введение санкций США против двух чиновников министерства незаконным, передает РИА «Новости» заявление главы ведомства Александра Новака.

«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — сказал Новак.

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Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.