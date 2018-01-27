В «Силовых машинах» прокомментировали новые санкции США

В компании ПАО «Силовые машины» выразили недоумение в связи с включением в санкционный список США. Об этом «Газете.Ru» сообщили в корпорации.

«Решение американского министерства финансов о внесении компании «Силовые машины» в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией», — говорится в сообщении «Силовых машин».

Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.