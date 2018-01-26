АИЖК: объем выдачи ипотеки вырос на 40% за год

Руководитель аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Михаил Гольдберг заявил, что объем выдачи ипотеки вырос на 40% и составил около 2 трлн руб. в 2017 году. Об этом сообщает RNS.

«Прошедший год выдался рекордным для ипотеки. По оценке АИЖК, населению было выдано порядка 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2 трлн руб. Таких показателей не было никогда. Это примерно на 30% больше в количественном выражении и почти на 40% — в денежном, чем в 2016 году», — сказал Гольдберг.

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Он также добавил, что средняя ставка по ипотеке составила 9,5%.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить для молодых семей первоначальный взнос по ипотеке.