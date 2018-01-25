ЦБ поддержал предложение по запрету госбанкам покупать другие банки

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что Банк России поддержал предложение ФАС запретить госбанкам покупать другие банки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сентябре прошлого года в ФАС рассказали о намерении направить в ЦБ ряд предложений для улучшения конкуренции в банковском секторе.

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«Мы направили его в Центральный банк и, более того, уже получили ответ. В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина», — сказал Кашеваров.

Он пояснил, что суть предложений ФАС заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокпакет доли уставного капитала банков.