Трамп заявил о подъеме экономики США после его действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране наблюдается серьезный экономический подъем в результате его действий.

Об этом он написал в твиттере.

«Скоро мы выступим в Давосе, чтобы рассказать, какой великой снова становится Америка. Наша экономика процветает и с учетом моих действий становится только лучше... Наша страна наконец-то снова побеждает!», — написал он.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому вмешательству» под присягой.