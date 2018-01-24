Eni не прерывала бурение с «Роснефтью» скважины в Черном море

Итальянская Eni и «Роснефть» продолжают бурение разведочной скважины на структуре Мария на шельфе Черного моря, при этом итальянская компания внимательно следит, чтобы ее деятельность в России не шла вразрез с санкциями США и ЕС, сообщила «Интерфаксу» через представителя председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья.

«Я бы хотела прояснить, что бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану. Но мы продолжаем постоянно следить за тем, чтобы наша деятельность соответствовала принятым санкциям», - сказала она.

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Выступая на пленарной сессии на форуме в Давосе, Марчегалья отметила, что из-за санкций Eni отказалась в ситуации неопределенности по работе в России. «Поэтому мы попытаемся понять лучше, что делать, потому что ситуация неопределенности создает некоторые проблемы. Мы должны быть абсолютно привержены исполнению санкций, потому что у нас листинг в США. Поэтому санкции однозначно влияют на ситуацию», - сказала топ-менеджер.

В свою очередь, официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев также опроверг информацию о приостановке бурения на поисково-оценночной скважине «Мария-1» на шельфе Черного моря. «Никакого прекращения бурения на скважине «Мария-1» нет и не предвидится. И никаких оснований для приостановки бурения нет», - сказал он «Газете.Ru».

Как сообщалось, в декабре прошлого года «Роснефть» в партнерстве с Eni начала бурение на структуре Мария. Бурение скважины ведет полупогружная буровая установка Scarabeo-9. Расчетная глубина скважины - 6125 метров, глубина моря в районе бурения - 2125 метров.

Кроме структуры Мария на лицензионном блоке Западно-Черноморской площади (Вал Шатского, шельф Черного моря) выделено еще около 9 структур. Наиболее крупными из выделенных структур являются: Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Глубина моря на участках - 1,2-2 км.