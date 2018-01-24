Дворкович рассказал об исчезнувших в России олигархах

Олигархов в России нет, но есть бизнесмены, ведущие ответственный бизнес, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg-TV.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас – хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», – сказал Дворкович, в ответ на вопрос, как себя ощущают российские олигархи в преддверии введения новых санкций США.

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Он подчеркнул, что санкции «делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной».

Ранее Дворкович заявил, что американцы избегают общения с представителями российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе.