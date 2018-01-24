Сенат США утвердил нового председателя Федеральной резервной системы

Guardian

Американский сенат утвердил бывшего заместителя министра финансов США Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы, передает Reuters.

Пауэлл вход в совет управляющих ФРС с 2012 года.

Своим решением выдвинуть нового кандидата на данный пост президент США Дональд Трамп нарушил традицию, в соответствии с которой президенты продлевают полномочия действующего главы ФРС на первом сроке.

Ранее сообщалось, что ФРС США повысила базовую ставку.