Rosneft Deutschland выходит на рынок нефтепродуктов Германии

Rosneft Deutschland GmbH (дочернее общество НК «Роснефть») и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG (дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft) в присутствии Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина и Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шредера подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Документ предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA для производства ПМБ «Альфабит» по собственной рецептуре «Роснефти».

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Подписание контракта с BITUMINA позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции и предложить заказчикам из Германии и других стран битум собственного производства с высокими эксплуатационными свойствами

В январе 2018 года Rosneft Deutschland начала маркетинг и продажи битума в Германии и соседних странах, предоставляя производственные объемы дорожного битума с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO.

Rosneft Deutschland адаптировала рецептуру битумного продукта «Альфабит», который успешно прошел испытания в суровых российских климатических условиях и продемонстрировал устойчивость к высоким нагрузкам. ПМБ «Альфабит» использовался, в том числе, для дорожного покрытия трассы «Формулы-1» в Сочи.

«Мы рады, что немецкий высококонкуретный рынок по достоинству оценил наш продукт, который производится по уникальной рецептуре с использованием современных технологий, — заявил генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман. — Соглашения, достигнутые Rosneft Deutschland и BITUMINA, позволяют применять и развивать технологии «Роснефти» в Германии и Европе в целом, а также являются важным элементом стратегии выхода компании на немецкий рынок нефтепродуктов».

«Мы надеемся на развитие сотрудничества с Rosneft Deutschland GmbH. Нынешнее партнерство, в которое Basalt AG и Rosneft Deutschland GmbH привнесли свои сильные стороны, превращает Шведт в один из центров развития бизнеса», — отметил председатель правления Basalt-Actien-Gesellschaft Питер Вос.