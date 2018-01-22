Минсельхоз: экспорт зерна из России вырос более чем на треть

Экспорт зерна из России вырос на 36%. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

«Экспорт зерновых культур (без учета проса), по оперативным данным ФТС России, на 17 января 2018 года составил порядка 28,9 млн тонн, что на 36% выше, чем на аналогичную дату прошлого года (21,2 млн тонн)», — заявили в ведомстве.

Реклама

Также в министерстве добавили, что рекордный урожай зерновых, полученный в 2017 году, позволит России получить значительные валютные массы, экспортировав в этом сельхозсезоне до 45-47 млн тонн зерна.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что Россия по итогам прошлого года собрала 134 млн тонн зерна, установив абсолютный рекорд.