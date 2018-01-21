Россия и Кувейт договорились о поставках сжиженного природного газа

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что 21 января провел встречу с министром нефти Кувейта Бахитом ар-Рашиди, в ходе которой стороны, в частности, обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в арабское государство и вопросы взаимодействия в сфере мирного атома и соглашения ОПЕК+. Об этом передает РИА «Новости».

«Сегодня встречались с министром Кувейта. Обсуждали двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках соглашения (ОПЕК+)», – сказал Новак.

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Он добавил, что стороны обсудили вопросы мирного атома, нефтегазовой отрасли, а также интерес к поставкам СПГ. По его словам, Кувейт заинтересован в долгосрочных поставках газа.

Новак напомнил, что «Газпром» в прошлом году поставил в Кувейт пять партий СПГ из своего портфеля.

Ранее Новак заявил, что за 2017 год Россия выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ чуть более чем на 100%.