Правительство распорядилось выделить почти 15 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство России распорядилось выделить 14,5 млрд руб. на зарплату работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», — говорится в сообщении.

Ранее в Минфине рассказали, сколько средств будет направлено на индексацию зарплат бюджетников.