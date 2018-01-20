Правительство распорядилось выделить почти 15 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство России распорядилось выделить 14,5 млрд руб. на зарплату работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», — говорится в сообщении.
Ранее в Минфине рассказали, сколько средств будет направлено на индексацию зарплат бюджетников.