«Гражданские самолеты Сухого» опровергли «каннибализацию» SSJ100 в Мексике

«Гражданские самолеты Сухого» ( ГСС) продолжают работу по автоматизации системы складского учета запасных частей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов SSJ100, заверили «Газету.Ru» в пресс-службе холдинга.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что мексиканская Interjet намерена направить четыре самолета SSJ100 на запасные части для других лайнеров такого типа из своего парка. Такой процесс в отрасли называют «канибализацией».

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Позже в Interjet опровергли эту информацию, заверив, что техническое обслуживание самолетов не отразилось на деятельности перевозчика.

Как сообщили в ГСС, запчасти поставляются Interjet в рамках контрактных обязательств. Чтобы сократить время пребывания SSJ100 на ремонте, у ГСС уже сейчас есть возможность отслеживать наличие на складе требуемых запчастей, отметили в компании.

Там отметили, что в дальнейшем возможности системы будут значительно расширены, что позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и удобства эксплуатантов, кроме того, ГСС рассматривает возможность оптимизации сети распределения запчастей, также работает круглосуточный центр поддержки заказчиков.