Порошенко предложил Раде уволить главу Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. Об этом говорится в проекте постановления на сайте парламента.

«Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины», — говорится документе.

Еще один проект постановления Порошенко внес о назначении нынешнего нынешнего и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы Нацбанка.