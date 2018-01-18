«Ъ»: в Монако задержали экс-главу Инвестторгбанка

В Монако задержали бывшего председателя правления Инвестиционного торгового банка Владимира Гудкова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что Гудков обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, под видом мнимых сделок с брокерской фирмой, экс-глава банка со своими сообщниками вывели около 500 млн руб. на подставные фирмы.

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Кроме Гудкова, по делу проходят бывшие заместитель предправления, руководитель управления развития ипотечного кредитования и руководитель департамента кредитных операций банка, а также внештатный работник кредитного учреждения.

В августе 2015 года Банк России ввел в Инвестторгбанке временную администрацию, также банк был полностью отключен от Межрегионального центра информатизации (МЦИ).