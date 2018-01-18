Медведев: органическая продукция России может занять до четверти мирового рынка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские производители органической продукции могут занять до 25% на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10 до 25%, то есть до четверти этого рынка, просто потому что у нас много земли», — сказал Медведев.
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Он также добавил, что рынок органической продукции в настоящее время переживает бурный рост.
В прошлом году глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что Россия может занять до 10–15% мирового рынка органической продукции.