Средняя зарплата сотрудника библиотеки в Москве составила 63 тысячи рублей

В 2017 году средняя зарплата сотрудника столичной библиотеки составила 63 тыс. руб. Об этом заявила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева, передает агентство «Москва».

«Средняя заработная плата сотрудника библиотеки за 2017 год составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — сказала Рогачева.

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По ее словам, число посетителей библиотек увеличилось. В связи с этим на плечи библиотекарей ложится много задач, в том числе управленческих.

Ранее московские власти объяснили среднюю зарплату в столице в 92 тыс. руб.