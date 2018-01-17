Бросившего в Чубайса листовки нацбола освободили после дачи письменных объяснений полиции

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов, задержанный после акции на Гайдаровском форуме в Москве, отпущен, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя движения Александра Аверина, Ибрагимов вышел на свободу из ОВД Тропарево-Никулино после составления объяснительной, вопрос о возбуждении административного дела будет решен позже

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По его словам, дело, скорее всего, будет возбуждено по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что неизвестный швырнул в Чубайса листы бумаги во время его выступления на Гайдаровском форуме.