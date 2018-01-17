Goldman Sachs ожидает ускоренный рост экономики России

Инвестиционный банк Goldman Sachs выложил свой новый прогноз по экономическому росту стран мира.

Как стало известно, эксперты ожидают от России ускоренного экономического роста: в 2018 году – рост на 3,3%, а в 2019 году — на 2,9%.

Экономисты не указали причины, которые поспособствуют такому быстрому росту российской экономики.

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По данным банка, в 2017 году рост ВВП России составил 2,2%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития снизил оценку ВВП России за 2017 год.