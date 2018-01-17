Замглавы Минфина: анонимность в транзакциях биткоинов скоро исчезнет

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что анонимность при транзакции биткоинов скоро исчезнет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Есть способы идентификации людей, которые производят транзакции через биткойны. Поэтому эта прелесть для людей, которая позволяет анонимно от властей проводить транзакции уходит. Научились уже страны многие и учатся это распознавать», — сказал Моисеев в ходе Гайдаровского форума.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сообщил, что ЦБ беспокоит «эффект виагры», который может возникнуть с криптовалютами.