Ростуризм: количество гостиниц в России выросло на 357%

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что количество гостиниц в России выросло по сравнению с 2000 годом на 357%, до 15 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Численность гостиниц в России с 2000 года возросла на 357% — с 4,2 до 15 тыс. А инвестиции в основной капитал средств размещения только за последние 8 лет выросли на 70% — с 17,9 млрд руб. в 2009 году до 30,4 млрд руб. в 2016 году», — сказал Сафонов.

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Он также добавил, что количество ресторанов увеличилось с 2011 года на 26,92% до 80,6 тыс.

Ранее сообщалось, что Ростуризм призвал развивать в России систему «все включено».