ЕС планирует исключить Панаму и ОАЭ из «черного списка» офшоров

В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из «черного списка» офшоров, сообщает Reuters.

По информации агентства, из списка могут быть исключены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Также рассматривалось удаление из перечня Бахрейна, однако его в конечном счете порекомендовали оставить в списке стран «налогового рая».

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Отмечается, что пересмотр списка будет обсуждаться на встрече послов ЕС в среду, 16 января, и может быть одобрен министрами финансов Евросоюза позднее.

Ранее сообщалось, что в ЕС анонсировали черный список стран «налогового рая».