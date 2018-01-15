Минэкономразвития: ВВП в ноябре 2017 года снизился на 0,3%

ВВП России в ноябре 2017 года снизился на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — заявили в министерстве.

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В ведомстве пояснили, что основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства.

Ранее сообщалось, что российская экономика в 2017 году продемонстрировала рост после падения на 0,2% в 2016 году.