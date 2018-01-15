Суд оставил под домашним арестом руководство «ВИМ-Авиа»

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до марта текущего года бывшего генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россияне обвиняются в хищении средств.

«Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения», — огласил решение судья.

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Как стало известно, срок расследования дела сейчас продлен до 25 марта.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа» в размере около 500 млн руб.