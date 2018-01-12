Экс-предправления «Югры» рассказал свою версию произошедшего с банком

В банке «Югра», в который в июле прошлого года была введена временная администрация, а позднее отозвана лицензия на основании отрицательного капитала, с мая 2017 года присутствовали сотрудники Центробанка. Об этом «Ведомостям» рассказал бывший предправления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

По его словам, сотрудники регулятора появились в банке с мая и не уходили, как пишет издание, до самого конца. «Десант человек в 30 постоянно был в банке» и мог в режиме онлайн наблюдать, как «Югра» выполняет предписание», — отметил Шиляев.

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Как утверждает экс-предправления, сотрудники банка с регулятором «никогда не спорили, выполняли все предписания и рекомендации, точно следовали всем нормативным документам регулятора и законодательству».

С 2016 года «Югра» получила несколько актов и предписаний. В июле 2016 года банку был выдан акт о недоформированном резерве на 76 млрд руб. из-за неправильной оценки кредитных рисков и стоимости обеспечения, говорит Шиляев. При этом, рассказывает он, «методика «Югры» … была фактически одобрена ЦБ, ведь (прежде) она не вызывала нареканий». После этой проверки предписания не было вынесено, но банк получил устные рекомендации «подготовить план повышения финансовой устойчивости».

В августе был составлен план с графиком доначисления резервов на все 76 млрд руб. в первые полгода, оформления дополнительного обеспечения и докапитализации банка, а в следующие шесть месяцев – оформления в залог возводимой заемщиками недвижимости.

По уверению Шиляева, в марте план был выполнен, после чего ЦБ стал высылать другие предписания. По одному из них нужно было доформировать резервы на сумму 57,7 млрд руб. После этого, говорит он, капитал просел до 33 млрд руб.

В документах, по мнению бывшего председателя правления, были несостыковки, например, требования формировать резервы по заемщикам, которые задолженность уже погасили. «Даже если заемщика уже нет, указанный в предписании резерв банк обязан создать и ждать, пока ЦБ не разберется и не признает ошибку, – такие правила», – сказал он

Как пишет газета, Шиляев рассчитывает оспорить действия регулятора в суде.