Следствие сняло арест с 95 млн рублей бывшего главы «Почты России»

Следователь снял арест с более чем 95 млн руб. бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств.

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В Басманном суде подтвердили, что следователь не вышел в суд с ходатайством об аресте.

«Если следователь не стал продлевать обеспечительную меру и установленный срок ареста прошел. Значит, арест снят», — пояснили в суде.

Ранее суд арестовал более 95 млн руб. на счетах экс-главы «Почты России».