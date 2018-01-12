Южная Корея хочет наложить санкции на США за стиральные машины

Южная Корея попросила Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) разрешения наложить ежегодные санкции в размере не меньше $711 млн на США, следует из данных на сайте организации.

В Корее считают, что США не выполняют антидемпинговые и антисубсидиционные обязанности по отношению к ним, установленные ВТО. Эти нормативы касаются стиральных машин, производимых в Южной Корее.

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В связи с этим власти государства хотят наложить на США торговые санкции, чтобы получить компенсацию.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что Москва не рассматривает выход России из ВТО.