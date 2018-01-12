Курс гривны установил исторический антирекорд

Курс украинской валюты установил новый исторический антирекорд, сообщает Украина.ру.

Курс евро вырос на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн, и установив новый исторический рекорд в 34,18 грн.

К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар стоит 28,44 грн.

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По отношению к российскому рублю гривна также продолжает падать — практически побита психологическая отметку по отношению к рублю «1 к 2» — за 10 российских рублей можно купить 4,99 грн.

В 2016 году отчет премьер-министра Арсения Яценюка обвалил курс гривны.