Кабмин одобрил проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров

Правительство одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза о маркировке товаров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения Евразийского экономического союза о маркировке товаров средствами идентификации. Цель соглашения — обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что данное соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС и устанавливает базовые подходы.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект об обязательной маркировке товаров.