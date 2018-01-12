«Ъ»: в России впервые купили электростанцию для майнинга

Частные инвесторы впервые в России приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму», — сообщает издание.

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Колесник подтвердил информацию, что он рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната», — сказал бизнесмен.

Ранее глава корпорации развития Крыма Олег Морозов сообщил, что в республике может появиться площадка для майнинга криптовалюты.