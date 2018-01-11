Украина намерена выпустить собственную криптовалюту

Национальный банк Украины изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что рынок криптовалют в стране планируют взять под государственный контроль.

«Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу для наработки нормативно-правовых предложений для регулирования этого вопроса; определения государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалюты; порядка проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюта и идентификации субъектов криптовалютных операций; а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее готовят закон о запрете торговли криптовалютами.