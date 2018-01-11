Цена на нефть WTI превысила $64 за баррель впервые с декабря 2014 года

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,61%, до $63,96 за баррель. По состоянию на 13.48 мск цена на нефть WTI составила $64,03, превысив отметку в $64 впервые с 9 декабря 2014 года.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,39%, до $69,47 за баррель.