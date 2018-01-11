Минфин направит на покупку валюты более 250 млрд рублей

Минфин России в период с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 млрд руб. в день. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 млрд руб.

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«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда.