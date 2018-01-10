Десятки российских бизнесменов получили мальтийское гражданство

За три года более 700 человек с типичными для России именами, фамилиями и отчествами приобрели мальтийское гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальную газету правительства страны.

Отмечается, что в списке есть несколько десятков имен, которые полностью совпадают с именами российских бизнесменов и их родственников.

Мальтийское гражданство они приобрели по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», принятой властями страны в 2013 году, уточняет агентство. Для этого нужно сделать пожертвование, приобрести недвижимость и мальтийские облигации. Минимальная сумма для получения гражданства составляет €880 тыс.